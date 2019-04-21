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Emniyet'te rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin bir üst rütbeye terfi edebilmek için katıldığı sözlü sınav sonuçları duyuruldu.

AA | 21.04.2019 - 01:58..
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca, 2019 Yılı Rütbe Terfi Sözlü Sınavı 11 - 17 Nisan'da gerçekleştirildi.

Sözlü sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet adresinden açıklandı.

Sınava giren personel, sınav sonuçlarını e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Sözlü sınavı başarıyla geçen personele 21-27 Nisan'da hizmet içi eğitim verilecek.

Eğitim alan personel, 29 Nisan'da hizmet içi eğitim sonu sınavına girecek.

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