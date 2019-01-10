Endaze nedir

Endaze, Osmanlı devrinde kullanılan 65 cm uzunluğunda bir ölçü birimiydi. Atatürk devrimleri ile 1 Nisan 1931'de kaldırılan endazenin yerine, uzunluk birimi olarak metre kullanıldı.

FARSÇA KÖKENLİ SÖZCÜK

Endaze, metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir ölçü.

Metre hesabıyla bu 65 santimetredir. Farsça endahten mastarından türetilen 'endaz' kelimesinin sonuna bir ha ilavesiyle küçük arşın manasına gelir.

DEVRİMLERLE KALDIRILDI

Bunun dışında Arapçada da geometri anlamına gelen endaze, mühendis kelimesinin de kökü olan hendese kelimesiyle ilişkili olarak türetilen bir kelimedir.

Osmanlı döneminde, Osmanlı’nın haricinde başka çoğu devlette de uzunluk birimi olarak kullanılan endaze, Atatürk’ün getirdiği yenilikler ve devrimler sonrasında kullanımdan kalktı.