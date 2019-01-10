taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4483
Euro
6.28905
Altın
1292.275
Borsa
91239.69
Gram Altın
225.994

Endaze nedir

Günümüzde metrenin karşılığı olan endaze, uzunluk birimi olarak kullanılırdı.

  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Endaze, Osmanlı devrinde kullanılan 65 cm uzunluğunda bir ölçü birimiydi. Atatürk devrimleri ile 1 Nisan 1931'de kaldırılan endazenin yerine, uzunluk birimi olarak metre kullanıldı.

FARSÇA KÖKENLİ SÖZCÜK

Endaze, metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir ölçü.

Metre hesabıyla bu 65 santimetredir. Farsça endahten mastarından türetilen 'endaz' kelimesinin sonuna bir ha ilavesiyle küçük arşın manasına gelir.

Endaze nedir

DEVRİMLERLE KALDIRILDI

Bunun dışında Arapçada da geometri anlamına gelen endaze, mühendis kelimesinin de kökü olan hendese kelimesiyle ilişkili olarak türetilen bir kelimedir.

Osmanlı döneminde, Osmanlı’nın haricinde başka çoğu devlette de uzunluk birimi olarak kullanılan endaze, Atatürk’ün getirdiği yenilikler ve devrimler sonrasında kullanımdan kalktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Peynir ve karpuzun müthiş uyumu: Çöp şiş karpuz

Peynir ve karpuzun müthiş uyumu: Çöp şiş karpuz

2
Pasif içicilik ve zararları nelerdir

Pasif içicilik ve zararları nelerdir

4
Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

0
MET Gala nedir

MET Gala nedir

0
Çapraz Bağ nedir

Çapraz Bağ nedir

6
Turritopsis Dohrnii nedir

Turritopsis Dohrnii nedir

1
Ağırlaştırılmış müebbet nedir

Ağırlaştırılmış müebbet nedir

24
[+] Görüş bildir