Endonezya sandık başında

17 Nisan'da Endonezya'da dünyanın en büyük seçimi yapıldı. 192 milyon seçmenin katıldığı oylamada oyların sayım süreci de oldukça zorlu ilerliyor.

SANDIK GÖREVLİLERİ YORULDU

Sandık görevlileri seçimin sonucunu bir an önce açıklamak için fazla mesai yapıyor. Hatta sandık görevlileri o kadar yoruldu ki, bazıları yaşamını bile yitirdi. Adodo Molu köyünde sandık başkanı olan Selvianus Itranbey, yaşamını yitiren görevlilerden ilki olarak dikkat çekti.

92 GÖREVLİ YORGUNLUKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal Seçim Komisyonu; şu ana kadar 92 sandık görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığını da belirtti.

KARAR VERİLECEK

Genel Seçim Komisyonu (KPU)'nun tazminat ödemesi gündemde. KPU, yaşamını yitiren sandık görevlilerinin ailelerine tazminat verilmesi için bu hafta Ekonomi Bakanlığından yetkililerle görüşme yapacak.

AİLELERE TAZMİNAT ÖDENEBİLİR

Karar eğer kabul edilirse KPU, yaşamını yitiren sandık görevlilerin ailelerine 2130 ile 2556 dolar arası, yaralıların ailelerine ise 1136- 2130 dolar arası bir ödeme yapacak.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Joko Widodo, oylamayı önde götürüyor. Widodo kazanırsa ikinci kez devlet başkanlığı görevine gelecek.