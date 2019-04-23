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Endonezya sandık başında

Dünyanın en büyük tek günlük seçimi Endonezya’da gerçekleşti. 192 milyondan fazla seçmenin katıldığı oylamada sayım süreci de sandık görevlilerini oldukça zorluyor.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 15:32..
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17 Nisan'da Endonezya'da dünyanın en büyük seçimi yapıldı. 192 milyon seçmenin katıldığı oylamada oyların sayım süreci de oldukça zorlu ilerliyor.

Endonezya sandık başında

SANDIK GÖREVLİLERİ YORULDU

Sandık görevlileri seçimin sonucunu bir an önce açıklamak için fazla mesai yapıyor. Hatta sandık görevlileri o kadar yoruldu ki, bazıları yaşamını bile  yitirdi. Adodo Molu köyünde sandık başkanı olan Selvianus Itranbey, yaşamını yitiren görevlilerden ilki olarak dikkat çekti.

92 GÖREVLİ YORGUNLUKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal Seçim Komisyonu; şu ana kadar 92 sandık görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığını da belirtti.

Endonezya sandık başında

KARAR VERİLECEK

Genel Seçim Komisyonu (KPU)'nun tazminat ödemesi gündemde. KPU, yaşamını yitiren sandık görevlilerinin ailelerine tazminat verilmesi için bu hafta Ekonomi Bakanlığından yetkililerle görüşme yapacak.

Endonezya sandık başında

AİLELERE TAZMİNAT ÖDENEBİLİR

Karar eğer kabul edilirse KPU, yaşamını yitiren sandık görevlilerin ailelerine 2130 ile 2556 dolar arası, yaralıların ailelerine ise 1136- 2130 dolar arası bir ödeme yapacak.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre; Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Joko Widodo, oylamayı önde götürüyor. Widodo kazanırsa ikinci kez devlet başkanlığı görevine gelecek.

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