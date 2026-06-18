Endonezya'dan ilham veren hikaye: Ters eklemli fenomenin mücadelesi
Endonezyalı fenomen Dimas Bengkong, sıra dışı fiziksel yapısıyla sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Ters eklem yapısıyla dikkat çeken genç adam, yapay zeka iddialarına meydan okuyor.
Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan 'yapay zeka ürünü' iddialarına rağmen, canlı yayınları ve günlük hayatından paylaşımlarıyla gerçekliğini kanıtlayan Dimas Bengkong, nadir görülen bir fiziksel yapıya sahip genç bir isim.
Endonezya'nın Boyolali şehrinde yaşayan Bengkong, kol ve bacaklarındaki olağanüstü esneklik ve 'ters' görünümlü eklem yapısıyla milyonların dikkatini çekiyor.
İlk bakışta dijital efekt veya yapay zeka sanılan videoları, aslında onun gerçek hayat mücadelesini yansıtıyor ve birçok kişiye ilham kaynağı oluyor.
SAĞLIK SORUNLARI ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLADI
Dimas Bengkong, çocukluk yıllarında kemik gelişimini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadı.
Bu durum, kemiklerinin incelmesine ve eklemlerinin normalden çok daha fazla hareket kabiliyeti kazanmasına yol açtı.
'TERS ADAM' LAKABI TAKILDI
Kolları ve ayakları adeta 'ters' gibi görünecek kadar hiper-esnek bir yapıya sahip.
Basit hareketleri bile olağanüstü bir yetenek gibi gösteren bu durum, ona "Ters Adam" veya "Elastik Adam" gibi lakapların takılmasına neden oldu.