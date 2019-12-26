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Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan’da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

DHA | 26.12.2019 - 13:52..
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Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi.

Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

ŞOK İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor.

Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

RESMİ MAKAMLARCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu. Görüntüler ülkede şok etkisi yaratırken, resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

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