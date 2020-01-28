Enkaz altından çıkarılan kedi artık Antalya'da

Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi. Şoförlerin ihlallerini gözlemleyen ekipler, 175 şoföre cezai işlem uyguladı.

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Oyluk Mağarası'na isim yazıp, kalp çiziyorlar

Bursa'da bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Oylat Mağarası'nda sıcaklık, yaz ve kış hiç değişmiyor. Mağarada sıcaklık hep 18 derece olurken, gelenler gördüklerine inanamıyor.