Enkaz altından çıkarılan kedi artık Antalya'da

Elazığ'daki depremden yaralı kurtarılan ve bir binanın enkazı çevresinde sahiplerini ararken itfaiye ekiplerince sahiplenilen kedi, Antalya'ya getirilerek tedaviye alındı.
EKİPLERE PLAKET VERİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplere teşekkür ederek plaket verdi. İtfaiye ekiplerinin yanlarında getirdiği kediyi seven Böcek, kediye 'Toros' adını verdiklerini belirtti.
GEREKLİ MUAYENELERİ YAPILACAK
Vücudunda ezikler bulunan Toros, veterinerler tarafından kontrol edilerek, tedavisi için hayvan hastanesine götürüldü.
Hayvanseverlerin endişelenmemesi gerektiğini söyleyen Böcek, kedinin gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra bakımını da özenle gerçekleştireceklerini belirtti.
"KEDİ BİZİMLE AYNI YERDE YATTI"
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım, hafif yaraları olan kedinin, kendi imkanlarıyla tedavisini yaptıklarını belirterek, "Kedi bizimle aynı yerde yattı, yediklerimizden yedi. Erzağımızı paylaştık, aracımızda taşıdık. Bizimle birlikte 12 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya getirdik." dedi.