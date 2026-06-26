Enner Valencia, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadeleyi, Ekvador 2-1 kazandı.

Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı.

Almanya'nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

EKVADOR AVANTAJI ALDI

Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı.

Ekvador ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve en iyi üçüncü takımlar arasına adını yazdırmak için için büyük avantaj yakaladı.

"UMARIM HER ZAMAN İŞLERİ ÇOK İYİ GİDER"

Ekvador'un 36 yaşındaki forveti Enner Valencia, galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarlarına selam gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider.”

GOL KRALLIĞI YAŞAMIŞTI

1 milyon euro piyasa değeri bulunan forvet oyuncusu, 2020-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe formasıyla 2022-2023 sezonunda Süper Lig gol krallığı yaşayan deneyimli isim, daha sonra Brezilya ekibi Internacional takımına transfer olmuştu.

Valencia, kariyerine Meksika takımı Pachuca'da devam ediyor.