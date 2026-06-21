Ensonhaber halka sordu: Hangi ilçede yaşamak istemezdiniz?

Ensonhaber gündemi halkın görüşleriyle de takip ediyor.

Her görüşe mikrofon uzatarak sokağın nabzını tutan Ensonhaber ekibi, bu kez vatandaşa "İstanbul'un hangi ilçesinde yaşamak istemezdiniz?" diye sordu.

EN ÇOK 'ESENYURT' YANITI GELDİ

Birçok farklı görüşün bulunduğu sokak röportajında en sık duyulan cevap ise, "Esenyurt" oldu.

Bağcılar, Maltepe, Ümraniye, Bakırköy, Halkalı, Fatih, Avcılar gibi cevaplar da gelirken, çoğunlukla verilen "Esenyurt" yanıtının nedeni de soruldu.

"ÇÜNKÜ KALABALIK BİR ŞEHİR"

Kimi "Sizce neden?" diye soruyla karşılık verirken, kimi "Oranın insanları çok değişik." yanıtını verdi.

Bazıları Esenyurt için "Tehlikeli." derken, bazıları ise "Çünkü çok kalabalık bir 'şehir' gibi geliyor." sözlerini kullandı.