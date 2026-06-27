Ensonhaber halka sordu: Para mı? Mutluluk mu?

Ensonhaber ekibi, İstanbul sokaklarında vatandaşlara "Para mı mutluluk mu?" sorusunu sordu.

Soruya yanıt verenler gerekçelerini anlatırken ilginç yorumlar yaptı.

GENÇLER "PARA" DEDİ

Soruya yanıt verenler arasında gençler daha çok "para" yanıtını verdi.

Yaşı daha ileri olanlar arasında ise "mutluluk" diyenler ağır bastı.

"PARA OLMADAN MUTLULUK OLMAZ"

Para diyenler, "mutluluğun para olmadan olamayacağı"nı ancak "paranın mutluluğu zaten sağlayacağı"nı savundu.

En sık dillendirilen cümle, "Bu devirde para olmadan mutluluk olmaz" oldu.

"PARA MUTLULUĞU SATIN ALMAZ"

Mutluluk diyenler ise kültleşmiş anonim replikle cevap verdi:

"Para mutluluğu satın almaz."