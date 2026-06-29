Ensonhaber sordu: Fal ve büyüye inanır mısınız

Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

"RİTÜEL, FAL VE BÜYÜYE İNANIR MISINIZ"

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Hazal Palavar, "Ritüel, fal ve büyüye inanır mısınız?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Bazıları büyüye inandıklarını söylerken, bazıları ise inanmadığını ve "dinimizce yasak şeyler" olduğunu söyledi.

"TAROT BAKTIRIYORUM"

Bazıları ise canı sıkıldıkça tarot baktırdığını söylerken, bazıları da buna bir umut bağladıklarını söyledi.

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