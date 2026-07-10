Ajda Pekkan, Emine Erdoğan'ın lider eşlerini ağırladığı yemekte sahne aldı

36. NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

İttifaka üye 32 devlet ve hükümet liderinin bir araya geldiği buluşmada, birçok lider kritik temaslarda bulundu, devletlerarası yeni anlaşmalar için imzalar atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, dünya basını da çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdi.

EMİNE ERDOĞAN LİDER EŞLERİNİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise zirve kapsamında Türkiye'ye gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Misafir lider eşlerini Köşk'e gelişlerinde tek tek karşılayan Emine Erdoğan, lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

MEMNUNİYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Toplantını ardından Emine Erdoğan, liderlerin eşleri onuruna bir akşam yemeği verdi.

Emine Erdoğan'ın misafirperverliği ve Türk lezzetleri karşından büyük hayranlık duyan lider eşleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile de bunu dile getirdiler.

LİDER EŞİNDEN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Öte yandan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin eşleri onuruna verdiği davetten yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova, tarihi zirvede verilen akşam yemeğine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

Söz konusu görüntülerde Süperstar Ajda Pekkan'ın sahne aldığı görüldü.

Davette sahne alan Pekkan'ın performansı büyük ilgi görürken, First Lady'lerin de Pekkan'ı ilgiyle izlediği görüldü.

Emine Erdoğan, NATO marjında lider eşleriyle bir araya geldi