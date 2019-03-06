Entelektüel nedir

Geleneksel anlamı içinde, düşünsel veya zihinsel etkinliğe yönelmiş, bilgili, değerlendirme ve eleştiri gücü yüksek, topluma öncülük etme misyonu yüklenmiş aydın, çağdaş kişilere entelektüel diyoruz.

YENİLİKÇİ, ÇAĞDAŞ İNSANLAR

Rönesanstan itibaren, yaklaşık 19. yüzyı­la kadar Avrupa’da entelektüeller, aralarında başta filozof ve bilim adamları olmak üzere, yüksek kültür ürünlerini ve değerlerini yara­tan insanlar olarak görülmüştür. Bu dönem boyunca, göreli bir bağımsızlığa sahip olan ve toplum içinde çok önemli ve saygıdeğer bir konum işgal eden entelektüeller, gelene­ğe bağlı toplumlara yeni fikirler ve yeni bil­giler sokmak suretiyle, tarihin akışını değiş­tiren insanlar olarak tanınmışlar.





BU TABİR SANATÇILAR İÇİN DE KULLANILIR

Entelektüel kelimesi soyut fikirler ve teoriler geliştirebilen aydın, çok bilgili kimseler için; felsefe, edebi eleştiri, sosyoloji, hukuk, tıp, fen gibi alanlarda kültürel sermaye üretebilen profesyoneller için ya da sanat eseri üreten sanatçılar için kullanılabilir.

Topumumuzda entelektüel kişiler boynuna fular bağlamış, pahalı restoranlarda şarap eşliğinde müzik dinleyen, konuşma dilinde yabancı kelimeler kullanan, edebi sözlerle alıntılar yaparlar.

ENTELEKTÜEL OLMAKLA GÖRÜNMEK AYNI ŞEY DEĞİL

Entelektüel olmak bir tercih meselesi değildir. Entelektüel bir birey entelektüel olmaktan vazgeçemez. Kimi zaman toplumumuzda entelektüel görünmek bir tercih olsa da bu durum, kişinin karakterinde ortaya çıkacağından görüntüden ziyade davranışsal olarak entelektüel bir gerçekliği vardır.