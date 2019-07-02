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EPGİS Başkanı: Bundan sonra eşel mobil devreye girecek

İndirimlerin pompaya yansıyacağını söyleyen Başkan Aktaş, buna karşın zamların yansıtılmayacağını belirtti.

AA | 02.07.2019 - 18:54..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına dün yapılan 27 kuruşluk zammın son dönemdeki yurt dışı ürün ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklandığını söyledi.

"İNDİRİMLER FİYATA YANSIYACAK"

Dolar kurundaki düşüşün de yurt dışı kaynaklı bu artışı telafi edemediğini ifade eden Aktaş, "Bu zam mecburiyetten oluştu ama bu zamla birlikte eşel mobil sistemine, yani koruyucu şemsiyeye tekrar girildi. Hızlı bir artış olduğu için rakamlara yansımadı ancak bundan sonra indirimler fiyatlara yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

EPGİS Başkanı: Bundan sonra eşel mobil devreye girecek

"EŞEL MOBİL SİSTEM BİZİ KORUYACAKTIR"

Aktaş, 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ile OPEC dışı bazı üretici ülke temsilcilerinin de yer alacağı ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği 6. Bakanlar Toplantısı'nın ertelenmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini de aktardı.

Bu nedenle küresel petrol piyasalarında oluşan belirsizliğin yakın dönemde akaryakıt fiyatlarını kademeli olarak yükseltebileceğini dile getiren Aktaş, "Eylül ayına kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." diye konuştu.

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