Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Iğdır'da çıkarılan kaya tuzundan yapılan Ağrı Dağı, Nuh'un gemisi, leylek, al elma ve kayısı gibi yörenin sembollerine ilişkin maketler, dünyaya pazarlanarak yörenin tanıtımına katkı sağlıyor.

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Yılbaşı tatili için öneriler

Kısacık bir tatil de olsa “Yılbaşına nerede gireceğiz” birbirimize en çok sorduğumuz soru. Yeni yıl yaklaştığına göre plan yapmanıza yardımcı olacak rotalara gelin birlikte bakalım.