Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Polisimiz ve halkımız alçaklar karşısında el ele darbecilere kökö söktürdüler. Ankara'nın 4 bir yanında aslanlar gibi FETÖ'cülerle mücadele eden Emniyet teşkilatımız adeta tarih yazdılar.





Canlarını hiçe sayan Emniyet görevlilerini tebrik ediyoruz. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu yerlerden biri özel kuvvetlerdi. Darbecilerin yok ettiğini sandığı her kayıt, o gece yaşanan vahşeti gözler önüne seriyor. Acımasızca tahrip edilen bu bina kullanılmaz hale geldi. Sakalımızı kestiler ama sakalımız daha gür bitti. Biz ise onların kolunu kestik, daha ayağa kalkamazlar.

Gölbaşı'ndaki bina muhteşem. Şu an o da hizmetini verir durumda. Toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan binamızı tamamladık. Akıllı ve modern bir bina olsun istedik. Bu bina aynı zamanda polisiyle, askeriyle, siviliyle FETÖ'cülere verdiğimiz mücadelenin sembolüdür. Türk demokrasisinin kazanımlarına bağlı kurumlar var olduğu sürece kimse bu millete diz çöktüremeyecektir."

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