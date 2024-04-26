Düğmeye basıldı: Kamuda araç tasviyesi başlıyor... Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine önce makam araçlarından başlanıyor. İlk etapta 500 araç satışa çıkarılırken ikinci aşamada ise bin taşıtlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

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Seçimlerin geride bırakılmasının ardından kamuda tasarruf konusunda düğmeye basıldı.

Bu kapsamda kamuda tasarrufa ilk önce makam araçlarından başlanıyor.

Hal böyle olunca kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı.

Kamuda tasarrufa makam araçlarından başlanıyor

İkinci aşamada ise bin araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti.

Satışlardan elde edilecek gelir Hazine'ye aktarılacak. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak.

Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek.

Güvenlik ve sağlık alanı hariç taşıt sayısının artışına izin yok

Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek.

Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

Ayrıca kamudaki makam araçlarının kullanımına da sınırlama getirileceği belirtildi. Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek.

Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek.

Yeni planlama geliyor: Servisler kalkacak

Doğrudan makama tahsisli araçların listesi de belirlenerek, yeni planlama yapılacak.

Son olarak kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor.

Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.