Erdoğan: Avrupa'da yaşananları endişeyle takip ediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

"AVRUPA'DA YAŞANANLAR, ENDİŞE VERİCİ"

Türkiye'ye karşı husumet besleyen herkesin er veya geç yaptığı ihanetin bedelini ödediğini ya da ödeyeceğini aktaran Erdoğan, Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokaklarının karıştığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlar. Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar. Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda. Televizyonlar, gazeteler yanan arabaların, yağmalanan iş yerlerinin göstericilere en şiddetli şekilde müdahale eden polislerin görüntüleriyle dolu. Bizim polisimizle alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiçbir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep, demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Bu bakımdan Avrupa sokaklarındaki görüntüleri de endişeyle takip ediyoruz."





"UMARIM 'ZULÜM 1789'DA BAŞLADI' YAZILARI GÖRMEYİZ"

Gezi Parkı eylemlerindeki bir duvar yazısını hatırlatan Erdoğan, "Umarım yakında Paris sokaklarındaki duvarlarda 'Zulüm 1789'da başladı' yazıları da görmeyiz. Bağdat Caddesi'nin sokaklarında ne diyorlardı? 'Zulüm 1453'te başladı'... O vicdansızlar bunları yazdılar duvarlara. 1453'te zulüm değil, evet, 1453'te zulüm bitti ve gönüllerin fethi başladı. Bizans'ın kızları, kadınları Edirnekapı'dan Fatih girerken ne söylediler? 'Başımızda, Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz' dediler. Böyle bir dönemi biz yaşadık." ifadelerini kullandı.

"KORUDUKLARI TERÖR YANDAŞLARI EN ÖN SAFTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız. Ancak ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır. Bizim yıllarca kendilerini koruyup kollamamaları için ikaz ettiğimiz bölücü terör örgütü yandaşları da şimdi bu kaosun en başta gelen failleri arasındadır. PKK'nın uzantıları orada. DHKP-C orada. Her görüştüğümüzde kendilerine 'Terör bir yılan gibidir, eninde sonunda sizi de sokar' demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama hakikat budur."





"AVRUPA, TERÖRİSTLERE HAK ETTİKLERİ GİBİ MUAMELE ETMELİ"

Batılı liderlere seslenen Erdoğan, "Sizlerden kendi vatandaşlarınıza hak ettikleri gibi demokrasinin kurallarıyla teröristlere ise yine hak ettikleri gibi hukukun yöntemleriyle muamele etmenizi bekliyoruz. 'Nasıl olsa bunlar Türkiye'den geldi 'demeyin. Onlara da hak ettiklerini verin. Bunu yaptığınızda Türkiye'yi daha iyi anlayacağınızdan ve sizlerle gerçekten iyi dost olacağımızdan şüpheniz olmasın." diye konuştu.