Erdoğan ile Trump yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor

Reuters’ın haberine göre iki lider, Türkiye’de ya da gelecek ay Japonya’da yapılacak G20 Zirvesi sırasında görüşebilir.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Erdoğan’ın, Trump’ı Türkiye‘ye davet ettiğini ve Trump’ın daveti kabul edeceğine dair ‘olumlu sinyaller’ olduğunu söyledi.

"TAKVİM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yetkili, “Şimdi takvim üzerinde çalışıyoruz. Bazı olumlu sinyaller aldık, ancak zaman henüz belirlenmedi. Japonya’daki G20 kapsamında da görüşebilirler. İkili ziyaret için kesin bir tarih bekliyoruz.” dedi.

S-400 MESELESİ

Ankara’nın, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma yapması nedeniyle ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler, bir süredir gergin seyrediyor. ABD, S-400’lerin Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO sistemlerine entegre olamayacağını ve F-35’ler için tehdit oluşturacağını savunuyor.