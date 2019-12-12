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Erdoğan'dan Kanal İstanbul cevabı

Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na; "Ya sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin." diyerek cevap verdi.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 13:14..
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Erdoğan'dan Kanal İstanbul cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesi tanıtımında Kanal İstanbul Projesi'nden bahsetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktığını birçok kez dile getirmişti.

"PROJEYİ YAPTIRMAYACAĞIM"

"Bu bir siyasi mesele değildir. Bu biri istedi diye ya da istemedi diye yapılıp yapılmayacak bir şey değildir. Bu akıl işidir. Bu sebeple sürece özellikle dahil olmanızı diliyorum." diyen Ekrem İmamoğlu, projeyi yaptırmayacağını söylemişti.

Erdoğan Kanal İstanbul'a karşı çıkanlara cevap verdi ViDEO

"SEN OTUR, İŞİNE BAK"

Erdoğan; İmamoğlu'nun bu sözlerine şöyle cevap verdi; "Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış belediye başkanları diyor ki; Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin.

"EN YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ"

En yakın zamanda Kanal İstanbul'a başlayacağız. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir."

Erdoğan'dan Kanal İstanbul cevabı

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