Erdoğan Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ara verilen ikinci gününde, İstikalal Marşı'nın 3. kıtasından alıntılayarak; "Hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış. Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar." dedi.

Erdoğan, terör örgütünün gerçek yüzünü ifşa ettiğimizi söyleyerek, "Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet devletle masaya oturur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet devletle masaya oturur VİDEO

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

"Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birini verirken Kayseri'den yükselen bu birlik beraberlik sesinin dalga dalga tüm ülkemize yayıldığına inanıyorum. Anadolu'nun buğulu şehri sapasağlam arkamızda durdukça bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde mücadeleden geri durmayı asla düşünmedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ Mİ BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?

Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış. Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış. Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış. Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış. Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.

BU ÇELİKTEN İRADEYİ TANIYACAKLAR

Nasıl bir asır önce Çanakkale'de İstiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti bu devleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.

DEVLET DEVLETLE MASAYA OTURUR

Son 9 günde ülkemize her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştü kimin kim olduğunu gördük. Diplomasi yollarını işletmek konusunda esnek olduk. Kendilerine şunu söyledik, biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet devletle masaya oturur.

Terör örgütünün gerçek yüzünü ifşa ettik. Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak olmadığını belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Kuzeyden güneye 32 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık.

120 SAATİN BİTTİĞİ DAKİKA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ

Masada güvenli bölgenin terörden arındırılması ve tahkikatlarının yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Ne söylediğimizi ne istediğimizi iyi biliyoruz. Olursa olur olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz. Harekat bölgesinin bir kısmında Rusya'nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Putin ile görüşeceğiz, olmasa kendi planımızı uygularız. Olmasa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz."