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Erdoğan, öğrencilere sürpriz yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılan öğrencilere sürpriz yaparak onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 08:42..
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İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriziyle karşılaştı.

ÖĞRENCİLER ŞAŞIRDI

Servislerine binmeye hazırlanan öğrenciler, bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Erdoğan'ın etrafını saran öğrencilerden bazıları cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı. O anın görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN'I YURTLARINA DAVET ETTİLER

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'ndan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife, "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere sürpriz yaptı ViDEO

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