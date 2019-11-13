Erdoğan Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

İki lider kritik görüşme öncesinde kısa açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İKİLİ GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİA SÜRDÜ

Erdoğan ve Trump daha sonra Oval Ofis'teki görüşmeye geçti. 30 dakika olacağı belirtilen ikili görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer aldı.

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi

Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulunacak.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.

BASIN TOPLANTISI 23.00'DA

Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.