Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin videosunu izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sorulan sorulardan biri de Erdoğan'ın, Trump'a terörist Mazlum Kobani'nin faliyetlerini izlettiği video oldu.

KOBANİ'NİN KATLETTİĞİ MASUMLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Videoda Kobani’nin öncülük ettiği onlarca terör saldırısı ve bu kanlı saldırılarda şehit olan onlarca masum canın görüntüleri yer aldı. 90’lı yıllardan başlayarak Türk polis ve askerlerini canını alan kanlı saldırıların yıllar içinde kadın ve çocukları hedef almaya başladı gerçeğinden de bahsedildi.

Amerikan’ın terör örgütü liderleriyle içinde olduğu savaşların da hatırlatığı videoda, DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldürülmesi ele alınırken, Kobani’nin eli kanlı bir teröristten başka türlü değerlendirilmemesi gerektiğinin de altı çizildi.

Gösterimin ardından sorulan "Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye’nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler," sorusuna Erdoğan,Trump'ın bundan etkilendiğini söylerek şunları söyledi:

"TRUMP BAYAĞI ETKİLENDİ"

"Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ’nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik.Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız.

Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi.

"TÜRKİYE KÜRTLERE KARŞIYMIŞ GİBİ BAKIYORLAR"

Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala 'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın.

Erdoğan'ın Trump'a izlettiği terörist Ferhat Abdi Şahin videosu İZLE

"BİZ GÜNEYDOĞU'NUN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİK"

Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır.

Örneğin Diyarbakır’ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van’a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; 'Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına ‘bunlar Kürt’ diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz.'”

"CIA, TERÖRİST OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

SORU: Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?

CEVAP:Tabii bu gizli bir belge. CIA, Ferit Abdi Şahin’in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de 'Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz' dedik.