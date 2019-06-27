Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

YSK'nın İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'a kadar devam eden süreçte Ekrem İmamoğlu arkasına büyük bir rüzgar aldı.

Büyük bir coşkuyla sandığa giden İstanbul seçmeni kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak ikinci kez İBB Başkanı olarak seçildi.

"NEDEN KAYBETTİK"

Seçim hezimetinin ardından AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda İstanbul'da alınan başarısızlığın detayları masaya yatırıldı.

"YARGININ VERECEĞİ KARAR..."

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı hatırlatarak "Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir." dedi.

Bu sözlerden sonra salonda herkes adeta buz kesti.

Bu sözlere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan itiraz geldi ve gerginlik bir seviye daha yükseldi.

"HUKUKEN DOĞRU DEĞİL"

Yazıcı, bunun hukuken doğru olmadığını savunarak Ekrem İmamoğlu'na en fazla kınama cezası verilebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili detayları Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesinde de yargının vereceği kararın Ekrem İmamoğlu'nun önüne kesebileceğini söylemişti.

Erdoğan, "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar, bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir." ifadelerini kullanmıştı.