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Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili 'facia' yorumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esefle karşıladım." cevabını verdi.

AA | 05.11.2019 - 13:29..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ESEFLE KARŞILADIM"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili söylemlerini soran basın mensuplarına cevap veren Cumhurbaşkanı, "KHK ile ilgili 'facia' ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz." dedi.

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

"FACİADIR" AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi Bülent Arınç, "Faciadır. KHK bir faciadır. Allah biliyor ki en az 7-8 televizyondaki mülakatımda en sonda sadece buna dikkat çekmek için 'Biz bir maaş alacaksak Yüksek İstişare Kurumu’ndan, bunun yarısını zaten öğrencilere burs olarak veriyordum, gene vereceğim, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğim' demiştim. Çok eleştirildim ama ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek için bunu yaptım. Bu zaten yaptığım bir şey benim." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

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