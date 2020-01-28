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Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede annenin iki oğluna, annesiyle ilgilensin diye izin ayarladı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 09:05..
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Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastanede bulunun yaralıları yalnız bırakmadı.

Depremde yaralanan bir annenin ziyaretine giden Recep Tayyip Erdoğan, evlat hasreti çeken anneye desteğini esirgemedi.

ANNESİYLE İLGİLENSİN DİYE İKİ OĞLUNA İZİN AYARLADI

Depremzede anne ile konuşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki oğlunun işten izin alıp annelerinin yanında olmaları için olanak sağladı.

Anne ile konuşmasının ardından telefonla gerekli yerlerle iletişime geçen Erdoğan, evlat özlemi çeken anne ve oğullarını bir araya getirmek için, yerlerinden izin ayarladı.

''AHMET'E SÖYLÜYORSUN, HEMEN ANNESİNİN YANINA GÖNDERİYORSUN''

Erdoğan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ahmet senin personelin. Şimdi sen ona 15 gün izin ver, annesinin hizmetinde bulunsun. Birbirlerini çok özlemişler. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, onu hemen annesinin yanına gönderiyorsun. Ben hemen gereğini yapıyorum." dedi.

Erdoğan depremzedenin oğluna annesiyle ilgilensin diye izin ayarladı

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

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