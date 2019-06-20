Erdoğan’dan İmralı’nın çağrısına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayında gündemi değerlendirdi.

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın HDP’ye yaptığı tarafsızlık çağrısını yorumlayan Erdoğan, İmralı ile Kandil ve Demirtaş arasında çekişme olduğunu söyledi.

ÖCALAN İLE DEMİRTAŞ ARASINDAKİ İKTİDAR SAVAŞI

Teröristbaşı Öcalan'ın flaş açıklamarına cevap veren Erdoğan, böyle bir açıklama yapılması yönünde hükümetin bir dahlinin bulunmadığını ifade ederken, HDP ile Öcalan arasındaki farklı seslerin,, kendi içlerindeki iktidar çatışmalarından yaşandığını belirtti.

Erdoğan "Olaya şöyle bakıyorum. Bizim derdimiz o değil. Oralardan bize ne gelir, ne gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında HDP-PKK kanadında yaşanan Öcalan-Demirtaş noktasında iktidar savaşında ciddi kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde Öcalan kendi iktidarını bunlara kaçırmak istemiyor. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da dağa hesap sormaya varıncaya kadar. Onların kendisine ihanet ettiği yönünde. Buna yönelik kesin tavırları var. Bu s üreç içerisinde yaptığı açıklamada 'eğer siz beni destekliyorsanız, benim arkamda olan bir partiyseniz ne oraya ne şuraya değil siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız, herhangi bir yere değil kendi tarafsızlığınızı ortaya koymalısınız' diye bir şey." ifadelerini kullandı.

LİDERLİK ÇATIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öcalan ile Demirtaş arasında liderlik çatışması yaşandığını belirtirken "Ben derim ki burada bir liderlik mücadelesi var. ÖCalan, Demirtaş'a ve dağa mesajlarını veriyor. Siyasetçi olarak ister istemez bu konularla belli ilgimiz olur. Kürt kardeşlerimin istismarına çok üzüldüm. Bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp meclise gönderdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu. Böyle bir şey yok. Bunlarla iş tutanları biliyoruz." dedi.

DEMİRTAŞ İLE ÖCALAN ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKLILIĞI

Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan arasında yaşandığı belirtilen fikir ayırılıkları Demirtaş'ın Tweetleri ve Öcalan'ın mektubu ile yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamayla bu doğruluyor.