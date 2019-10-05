taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken "Refah Partisi olarak" dedi. Bakan Hulusi Akar, "AK Parti" hatırlatması yaptı.

AA & Ensonhaber | 05.10.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısı'nda kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, partisinin önümüzdeki süreçte MHP ile yaptığı ittifakı devam ettireceğini söyledi.

Sağlık problemleri yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yerine, Refah Partisi dedi.

Ön sıralarda oturan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "AK Parti" diye uyarıda bulundu.

Uyarı sonrası Erdoğan, sözlerini "AK Parti" olarak düzeltti.

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti VİDEO

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

54
Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

57
Prens Harry, mesajlarını hackleyen 3 gazeteye dava açtı

Prens Harry, mesajlarını hackleyen 3 gazeteye dava açtı

17
Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

226
Fenerbahçeli futbolcular, tribünlerin çağrısına gitmedi

Fenerbahçeli futbolcular, tribünlerin çağrısına gitmedi

29
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi

Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi

42
Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

Kazada yaralanan çocuk: İz kalmayacak değil mi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir