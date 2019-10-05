Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısı'nda kameralar karşısına geçti.
Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, partisinin önümüzdeki süreçte MHP ile yaptığı ittifakı devam ettireceğini söyledi.
Sağlık problemleri yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yerine, Refah Partisi dedi.
Ön sıralarda oturan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "AK Parti" diye uyarıda bulundu.
Uyarı sonrası Erdoğan, sözlerini "AK Parti" olarak düzeltti.
Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti VİDEO