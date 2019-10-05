Kaz Dağları’nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi

1 Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken "Refah Partisi olarak" dedi. Bakan Hulusi Akar, "AK Parti" hatırlatması yaptı.

2 Yeni Türkiye Güzeli, estetik istemiyor Kemikli bir burun yapısına sahip olan Miss Turkey 2019'un güzeli Simay Rasimoğlu, "Şu an estetik yaptırmayı düşünmüyorum." dedi.

3 Emre Belözoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu hakkında 2018'de başlatılan FETÖ soruşturmasında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

4 Samsung, Çin’deki telefon üretim işine son verdi Samsung; yaptığı açıklamada, artık Çin’de akıllı telefon üretmeyeceklerini açıkladı.

5 Ayılara sofra kurup, çocuğu gibi eliyle besliyor Nemrut Krater Gölü çevresinde görülen yavru boz ayılar, bir hayvansever tarafından balık, armut ve bal ile besleniyor.

6 Lüks araçla drifte rekor ceza Erzurum’da lüks otomobille iki ayrı noktada drift yapan iki arkadaşa, 15 bin TL gibi rekor bir ceza kesildi.