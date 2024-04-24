Çöl tozu Türkiye'nin üzerinde: Cumaya kadar etkili olacak

Türkiye, çöl rüzgarlarının etkisine tekrar girdi.
Libya'dan gelen sıcak hava dalgası, beraberinde çöl tozlarını da taşıyarak yurda ulaştırıyor.
Marmara ve Ege bölgelerinde dün başlayan yoğun çöl tozları, uzmanlara göre yarın Anadolu'da daha da artacak.
Cuma gününe kadar sürecek
Bu çöl tozları, cuma gününe kadar Türkiye genelinde hissedilecek.
Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Yağış hafifse kuvvetli çamur bırakıyor. Yağış kuvvetliyse havayı temizliyor." dedi.
Perşembe günü Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde çamurlu yağmurların olacağını dile getiren Aykaç, cuma günü rüzgarların yön değiştireceğini ve havayı temizleyeceğini belirtti.
Maske uyarısı
Özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları çöl tozu olumsuz etkiliyor.
Çöl tozlarıyla birlikte hem içerisinde sanayi artıkları hem de bakteriyel artıklarla birlikte insan solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar çöl tozlarını alabildiğine dikkat çeken Aykaç, koruyucu maske uyarısı yaptı.
Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz; N95'ler ya da ıslak bez yardımıyla solunumu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Hava sıcaklığı artıyor
Türkiye genelinde çarşamba günü ise hava sıcaklığı artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları sıcak havadan korunmaları için 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını önerdi.
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