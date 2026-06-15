Erkek Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nı 5'inci bitirdi

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Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın beşincilik maçına çıktı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, beşincilik maçında Arjantin ile mücadele etti.

5'İNCİ OLDULAR

Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden milliler, organizasyonu 5'inci tamamladı.