Erling Haaland’ın beslenme programı ifşa oldu: İşte 6 bin kalorilik menüsü

Dünya Kupası'ndaki performansıyla futbolseverleri kendine hayran bırakan Erling Haaland'ın başarısının sırrı, İngiliz basınına yansıyan detaylarla netleşti.

Yoğun antrenman temposunu korumak ve sahada ayakta kalabilmek için adeta bir fabrika gibi çalışan Haaland, günde yaklaşık 6 bin kalori tüketiyor.

Gün boyu enerjisini yüksek tutmak için beslenmesini 6 ayrı öğüne bölen Norveçli yıldız, programında özellikle protein ağırlıklı gıdalara yer veriyor.

6 bin kalorilik menüsü ortaya çıktı

The Sun gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, Haaland'ın günlük 6 bin kalorilik beslenme rutini şu şekilde:

Kahvaltı: Çiğ bal, yumurta ve ekşi mayalı ekmek.

Öğle Yemeği: Tavuk, biftek, balık, makarna ve sebzelerin yanı sıra sakatatlar.

Akşam Yemeği: Kebap, lazanya.

Haaland’ın kusursuz performansının gizli rutinleri

Haaland, performansının temelini kaliteli bir uykuya dayandırıyor.

Gece uyumadan önce mavi ışığı engelleyen özel gözlükler kullanıyor.

Daha sağlıklı bir uyku ve burundan nefes almayı alışkanlık haline getirmek için dudaklarını özel bantlarla kapatıyor.

Sadece sahada değil, spor salonunda da sınırlarını zorluyor.

Her gün yaklaşık 300 şınav çekiyor.

Karın kaslarını güçlendirmek için günlük 1.000 tekrar karın egzersizi yapıyor.

Vücudunu hızla toparlamak için buz banyosunu vazgeçilmez bir rutin olarak görüyor.

Buz banyosunun hemen ardından saunaya girerek kaslarının rahatlamasını ve performansını korumayı hedefliyor.