Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye dair bir iddia ortaya atmıştı.

Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan şampiyonluk için destek istediğini öne sürmüştü.

Toroğlu konuyla ilgili, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun Başkan'ın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." iddiasında bulundu.

HACIOSMANOĞLU-ÖZBEK GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ İDDİAYA SORUŞTURMA

Daha sonra ise Toroğlu hakkında, Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığa ifade veren Toroğlu, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle serbest bırakılmıştı.

Bugün ise konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı...

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Toroğlu hakkında, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA'

Sanığın kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbolla ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı iddianamede belirtildi.

İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği, söz konusu eyleminin birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edildi.

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.