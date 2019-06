Ernest Hemingway’in özel okuma listesi

Hemingway, Esquier Dergisi, 1935 Şubat sayısında, onun için okunması gereken kitaplar arasında en özel olanlarının listesini vermiş ve şöyle bir ifade kullanmıştı: "Yılda bir milyon dolar kazanmaktansa, bu kitapları ilk kez okuma keyfine erişebilmeyi tercih ederim.” Hemingway için, okuma listesindeki kitapların değeri, milyon dolarla bile ölçülemezdi…

Birçok yazar için Amerikan Edebiyatı’nın başyapıtlarından kabul edilen birçok eseri ile okunma listesindeki isimlerden biri Hemingway. Böylesine değer görüp listelere alınan Hemingway’in milyon dolarlara değişmeyeceği okuma listesinde kimler var dersiniz?

ANNA KARENINA – TOLSTOY

Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumunun ruhsal dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık tutan bir başyapıt… Tolstoy, Anna Karenina'da sıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik, ihanet gibi temaların izini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu bir boyut katar. Modern dünya edebiyatının otoritelerince gelmiş geçmiş en iyi romanlardan biri olarak kabul edilen Anna Karenina, güncelliğini daima koruyacak bir eser.

Anna Karenina

Lev Nikolayeviç Tolstoy

İletişim Yay.

S.: 1035

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

FAR AWAY AND LONG AGO

Far Away and Long Ago

William Henry Hudson

The Floating Press

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BUDDENBROOKLAR

Buddenbrooklar, 20. yüzyılın en saygın yazarlarından Thomas Mann'ın ilk romanıdır. Ama birçok eleştirmenin gözünde, Venedik'te Ölüm'den de büyük bir romandır Buddenbrooklar...

Buddenbrooklar - Bir Ailenin Çöküşü

Thomas Mann

Çev.: Kasım Eğit, Yadigar Eğit

Can Yay.

S.: 666

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

UĞULTULU TEPELER

Ölümünden bir yıl önce bitirdiği Uğultulu Tepeler'deki kişilerin yalnızca hayal ürünü kişiler olmadığı, Brontë'nin çevresindeki gerçek kişilerden derin izler taşıdığı da bir gerçektir. Sevgi, kin, nefret, öç alma tutkusu gibi güçlü duygularla örülü bu gençlik öyküsü, patladı patlayacak bir cinsellikle doludur. Daha otuz yaşındayken veremden ölen, son derece duyarlı, hiç evlenmemiş bu genç kadın yazar, tüm canlılığıyla bu romanda vardır. Okuyanın yaşına, deneyimlerine ve duyarlılığına göre değişkenlik gösteren, farklı zamanlarda okunduğunda değişik tatlar veren, tekrar tekrar okuma isteği uyandıran bir başyapıt.

Uğultulu Tepeler

Emily Bronte

Çev.: Naciye Öncül Akseki

Can Yay.

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

MADAM BOVARY

Eser, iyi kalpli ve sıradan bir hayat süren doktor Charles Bovary'nin yüksek idealleri ve aşırı lüks tutkusu olan karısı Emma Bovary'nin, yaşamın tekdüzeliğinden sıyrılmak için girdiği durumları ve yaşadığı ilişkileri konu alır. Yazar, karakterlerin iç dünyalarını açıklarken realizmin gözlemci yönünü kullanmıştır. Kimi otoriteler tarafından, ilk çağdaş realist roman sayılan Madam Bovary, ilk kez 1857 yılında basılmıştır.

Madam Bovary

Gustave Flaubert

Çev.: Ferhat Çınar

Panama Yay.

S.: 470

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SAVAŞ VE BARIŞ

Cilt 1: Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgalini ve bu savaşın, özellikle aristokrat çevrelerde yarattığı altüst oluşu, son derece gerçekçi sahnelerle, ayrıntılı ve derinlikli analizlerle yansıtan bir başyapıt.

Cilt 2: Dünya edebiyatının en büyük on eserinden biri olarak kabul edilen Savaş ve Barış, savaş ve tahakküm sorunsalına, savaşların sonucu olan insanlık durumlarına derinlikli bir bakış sunuyor.

Savaş ve Barış - 2 cilt

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Çev.: Leyla Soykut

İletişim Yay.

S.: 1823

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

AVCININ NOTLARI

Avcının Notları adı altında topladığı öyküleri, 19. yüzyıl Avrupa'sında İlk Aşk, Devrim Öncesi ve Babalar ve Oğullar gibi romanlarıyla büyük bir üne erişecek olan İvan Turgenyev'in ilk önemli düzyazı yapıtıdır. Avcının Notları, yazarın Oryol bölgesinde çıktığı av gezileri sırasında gözlemlediği soyluları, toprak sahiplerini, yoksul köylüleri, köy hekimlerini ve malikânelerdeki yaşamı anlattığı öykülerden oluşur.



Avcının Notları

Ivan Sergeyeviç Turgenyev

Can Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KIRMIZI VE SİYAH

Psikolojik romanın kurucusu Stendhal, Fransız Restorasyonu'nun siyasi tartışmaları ortasında, dinî eğitimiyle, aşklarıyla, ihtiraslarıyla dünya edebiyatının en önemli karakterlerinden Julien Sorel'i yaratıyor...

Kırmızı ve Siyah

Henri Beyle Stendhal

Çev.: Şerif Hulisi

İletişim Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

PARMA MANASTIRI

...Balzac, 'Parma Manastırı'nı üst üste üç kez okumuş ve "olağanüstü" diye nitelemiştir. Bir mektubunda da "Elli yıldan bu yana yayımlanmış kitapların en güzeli" diye belirtmiştir bu hayranlığını. Balzac, onu göklere çıkarırken, pek çok eleştirmen yerin dibine batırmıştır Stendhal'i. Balzac'a yazdığı mektupta "Savunduğunuz bu kitabı altmış yetmiş gün içinde söyleyip yazdırdım" der Stendhal...

Parma Manastırı

Henri Beyle Stendhal

İletişim Yay.

S.: 591

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

DUBLİNLİLER

Joyce, Dublin'in yaramaz çocuklarının, sokak müzisyenlerinin, siyasetçilerinin, rahiplerinin ve bu şehirden kaçmak isteyenlerle kaçamayanların hikâyelerini anlatıyor. Dublinliler'de Joyce sarsılmayan bir gerçekçilikle, doğduğu ve büyüdüğü Dublin'de yüzyıl sonunda yaşamdan kesitleribize sunuyor.

Dublinliler

James Joyce

Çev.: Murat Belge

İletişim Yay.

S.: 276

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap