Erokspor, Mike Davis'i transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Erokspor, ABD'li oyun kurucu şutör Mike Davis'i kadrosuna kattı.

Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Mike Davis Jr. Formamız altında mücadele edecek olan Mike Davis Jr'a ailemize 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Bir dönem Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Koleji'nde de oynayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransız takımı Strasbourg'da forma giydi.