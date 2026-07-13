Ersan Şen: Haluk Levent'in başı belada

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Türkiye, Haluk Levent'i konuşuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, dernek adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine incelemelerin genişletildiği ifade edildi.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü sanatçı, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Levent’e yönelik suçlamaların, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bilgisi verildi.

ERSAN ŞEN DEĞERLENDİRDİ

Ensonhaber YouTube kanalına konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Şen, Levent'i bekleyen adli sürece ve işlenen suçların kapsamına ayrıca parantez açtı.

"BAŞI BELADA"

Haluk Levent eğer bağış paraları ile bahis oynadıysa ve bu paraları kaybettiyse alacağı ceza ne olur sorusunu yanıtlayan Şen, şunları kaydetti:

“Başı belada. Başı belada kardeşim. Ben onu söylemek istemiyorum.



Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından başı belada olur.”

"O PARAYI VERENLER DE KENDİLERİNİ MAĞDUR YERİNE KOYACAK"

Soruşturmanın kapsamının oldukça geniş olacağını ifade eden Şen, "Bir de çok sayıda insan mağdur olacağı için burada sadece Ahbap değil, o parayı oralara verenler de kendilerini mağdur yerine koyacaklarından.

Mesela birisi çıktı, Gaziosmanpaşa'da bir şikâyette bulunmuş. Çocuğunu uçak kazasında kaybetmiş. Böyle bir iddia var. O da işin diğer tarafı. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ki biz." diye konuştu.

"İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPMALI"

Birden fazla suçun dosyada yer alacağını vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda bir basın açıklaması yapması lazım.



İddialar doğruysa nitelikli dolandırıcılık var, dernekler kanununa muhalefet var. Çünkü parayı alıp çekemezsin, Dernekler Kanunu'nda yazar o. Sonra hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma var. Mal varlığını aklama suçlaması da var.



Parayı alıp yurt dışına göndermişse veya buralarda birtakım alışverişler yapıp da o paranın izini kaybettirmeye çalışmışsa, o da TCK'nın 282. maddesine göre suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçudur.”

"YAKIN ZAMANDA SEVKLER OLACAKTIR"

Soruşturmada yeni gelişmelerin olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Ceza Hukukçusu, "Bağış yapanlar da suistimal edildiklerini, dolandırıldıklarını iddia ederlerse, suçta ve cezada kanunilik ilkesi çerçevesinde o iddialar, o suç tanımlarına uyarsa, her bir dolandırılan bakımından bir iddia gündeme gelir.

Her an her şey olabilir. Yakın zamanda sevkler olacaktır." ifadelerini kullandı.