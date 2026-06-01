Ersun Yanal paylaşımlarına devam ediyor: Futbol beni çağırıyor!

Son olarak Amedspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz gün çektiği videoyla dönüşün sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, bu kez dozu biraz daha artırdı.

Yanal, "Bu iş bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki karşı durmak imkansız." sözleriyle kararını belli etti.

Yanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“"Hayatın bir yerinden sonra şunu çok net anlıyorsun. Bazı şeyler insanın işi olmaktan çıkıp karakterine dönüşüyor. Futbol da benim için böyle.



Ne kadar uzak kalırsan kal, ne kadar bu işi yapmazsan... Hiç fark etmiyor. Bir yerden sonra seni öyle bir çağırıyor ki; karşı durmak imkansız. Yakın zamanda bu karşı duruştan dönüş benim için çok güzel olacak."”

Yanal, X platformundan paylaştığı videoyu ise "Zaman geçer. Şartlar değişir. Ama bazı hikâyelerin tamamlanması gerekir..." notuyla yayımladı.