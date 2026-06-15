Erzincan Konarlı Şelalesi doğaseverleri büyülüyor

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Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Konarlı köyü yakınlarında bulunan Konarlı Şelalesi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmeyen şelale, özellikle fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen bölge, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

KİLOMETRELERCE YOL KATEDİYORLAR

Kaynak suları ile Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor.

Bölgede hava sıcaklığı yaz döneminde yaklaşık 16 dereceye kadar ulaşırken ziyaretçiler, yayla atmosferinde vakit geçirme imkânı buluyor.

Yıl boyunca akışını sürdüren şelalenin suları önce Konarlı Deresi'ne, ardından kilometrelerce yol katederek Karasu Nehri'ne ulaşıyor.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen turizm değerleri arasında gösteriliyor.