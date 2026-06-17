Erzincan’da 23 yıllık leylek sadakati: Aynı direk, aynı yuva

Erzincan’ın Mertekli köyünde, doğayla insan arasındaki uyumun en dikkat çekici örneklerinden biri yaşanıyor. Yıllardır göç yolculuğunun ardından aynı noktaya dönen leylekler, köyde adeta kalıcı bir yaşam kurmuş durumda. Köy sakinleri ise bu özel misafirleri artık ailelerinin bir parçası gibi görüyor.

23 YILDIR AYNI ELEKTRİK DİREĞİNDE YAŞIYORLAR

Mertekli köyünde bulunan bir elektrik direği, yaklaşık çeyrek asırdır bir leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Leylekler, her yıl yeniden aynı yuvaya dönerek burada kuluçkaya yatıyor ve yavrularını büyütüyor.

Köyde eski muhtar Mehmet Fırat’ın evinin önündeki direk üzerine kurulan yuva, yıllar içinde değişmeden varlığını sürdürdü.

GÖÇ YOLCULUĞUNDAN SONRA AYNI YUVA

Her yıl şubat aylarında Avrupa’dan Anadolu’ya gelen leylekler, uygun bölgelerde konakladıktan sonra Mertekli köyüne ulaşıyor. Köyü tercih eden leylek ailesi, yıllardır aynı yuvaya geri dönerek burada yaşam döngüsünü sürdürüyor.

Bu süre zarfında anne leyleğin yuvada kuluçkaya yattığı, baba leyleğin ise Karasu Nehri çevresinde besin arayışına çıktığı gözlemleniyor.

KÖY HALKIYLA ÖZEL BAĞ KURDULAR

Köy sakinleri, yıllardır aynı noktaya dönen leylekleri büyük bir özenle koruyor. Yuvanın zarar görmemesi için çevrede hassasiyet gösterilirken leyleklerin gelişi, köyde adeta bir bahar habercisi olarak karşılanıyor.

Vatandaşlardan Songül Aydın, leyleklerin her yıl düzenli olarak köye geldiğini belirterek, “Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Onlar bizim vefalı misafirlerimiz.” ifadelerini kullandı.

DOĞA VE İNSAN ARASINDA KALICI DOSTLUK

23 yıldır aynı yuvayı paylaşan leylekler, köyde yalnızca bir doğa olayı değil, aynı zamanda güçlü bir bağın sembolü haline geldi. Köy halkı, bu özel canlıların yaşam alanlarını koruyarak her yıl yeni yavruların dünyaya gelmesine katkı sağlıyor.