Erzincan’da 3,5 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos’ta Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yol uygulaması gerçekleştirdi.

92 PAKET

Yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği “Odin” ile yapılan aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kg 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme” suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde dün de Ağrı, Erzurum ve Erzincan polisinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde şüpheli bir tır durduruldu. Tırın ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmesinde 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

"TERÖRE DARBE VURDUK"

İki operasyonda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildiğini ifade eden Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.

Pazartesi ve Salı günü olmak üzere iki ayrı yakalama yaptık. Pazartesi günü 42 kilo 500 gram ele geçirdik. Salı günü de 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi. Pazartesi günü uygulama noktasındaki arkadaşlarımızın duyarlılığı, köpeğimizin tepki vermesi sonucu ele geçirilen bir uyuşturucu. Salı günü de Ağrı ev Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yapmış olduğu analiz sonucu eroin ele geçirildi. Teröre kazanç sağlayan bu şahıslara darbe vurduk.” diye konuştu.