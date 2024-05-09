Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'de merkez ilçeye bağlı Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde bir tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş, dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü.
Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı.
Ekipler sevk edildi
Olayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, çalışanların yardımıyla yem hazırlama ünitesinden çıkarttıkları Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorum'da toprağa verilecek
Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Erbaş'ın cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verilecek.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış