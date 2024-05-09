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Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'de yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti Kent merkezinde bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen 48 yaşındaki işçi Veysel Erbaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.