Erzincan'da kurtların arasında gezen yaban keçisi

Erzincan’ın İliç ilçesinde dağlık arazide etrafı kurt sürüsü tarafından çevrilen yaban keçisini fark eden vatandaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayda geçti.

YABAN KEÇİSİ KURTLARIN ARASINA GİRDİ

Kurt sürüsünün yaban keçisine saldırmasını bekleyen vatandaşlar, ilginç bir durumla karşılaştı. Yaban keçisi, rahat bir tavır sergileyerek en büyük düşmanı olan kurt sürüsünün içine kadar girdi.

Durduğu kayanın üzerinden inen yaban keçisi ile kurtlar arasındaki mesafe, 1 metreye kadar düştü. Kurtlar ise yaban keçisini görmezden geldi.

Yaban keçisi, kurt sürüsü ile bir süre hareket ettikten sonra gözden kayboldu.