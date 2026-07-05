Erzincan'da minibüs devrildi: 6'sı çocuk 16 yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde, R.G. idaresindeki 27 BEV 714 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Yol kenarına savrulan minibüste bulunan yolcular kazanın etkisiyle yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İlk belirlemelere göre kazada sürücü ile minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında 6 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

6'SI ÇOCUK 16 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Minibüsün devrilmesine neden olan etkenlerin yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi. Yetkililer, kazayla ilgili sürecin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.