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Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Kars'ta ölçüldü.

DHA | 03.11.2019 - 10:56..
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Doğu'da 2 Kasım'da başlayan kar yağışı etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölgede hava sıcaklığını sıfırın altında ölçtü.

GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK ERZURUM VE KARS'TA ÖLÇÜLDÜ

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ile Erzurum ve Kars'ta ölçüldü. Gece Ağrı ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, Erzincan sıfırın altında 4 dereceyi gördü. Iğdır'da termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterirken, bölgenin tek sıcak kenti Muş oldu.

Ölçümlere göre Muş'ta gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren artış göstereceğini bildirdi.

Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

BUZ TUTAN CAMLARI KAZIYARAK TEMİZLEDİLER

Cumartesi günü 5 santimetreyi geçen kar yağışının yaşandığı Erzurum'da soğuk hava sebebiyle her taraf buz tuttu.

Park ve bahçelerdeki güllerin beyaza büründüğü kent merkezinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, buz tutan camları kazıyarak temizledi.

Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

IĞDIR'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Bu arada Doğu'nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır'da sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyen manzaralarla dikkat çekiyor.

Iğdır sonbahar mevsimi ile büyüleyen bir güzellik kazanırken, başı her zaman karlı olan Ağrı Dağı'na yağan karların ayrı bir güzelliği de kış mevsimin gelmekte olduğunun haberini veriyor.

Dört mevsimi birden bağrına basan Iğdır'da sonbahara hakim olan alaca renkler görenleri hayran bırakıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan Ağrı Dağı, Alagöz Dağları ise beyazlara büründü.

Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

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