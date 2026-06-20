Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere, saat 04:24’de 3,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Sarsıntının derinliğin 8,4 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.