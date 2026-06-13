Erzurum'da ayı yavruları güvenlik kulübesine kadar geldi

Erzrurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı gövdesinde bulunan güvenlik noktasında gece saatlerinde görevini sürdüren 37 yaşındaki Taner Acar, saat 02.00 sıralarında kulübenin çevresinde hareketlilik fark etti.

Dışarıyı kontrol eden Acar, iki boz ayı yavrusunun güvenlik kulübesine doğru ilerlediğini gördü. Beklenmedik ziyaret karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan güvenlik görevlisi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İLK KORKU YERİNİ MERAKA BIRAKTI

Karşılaştığı anları anlatan Taner Acar, ilk etapta ayıların büyüklüğünü seçemediği için endişelendiğini söyledi:

"Gece vardiyasında görev yapıyordum. Kulübeye doğru yaklaşan iki ayıyı görünce önce korktum. Daha sonra yavru olduklarını fark edince rahatladım. Bir süre çevrede dolaştılar ve ardından geldikleri yönde uzaklaştılar."

BARAJ ÇEVRESİNDE KISA KEŞİF YAPTILAR

Görüntülerde ayı yavrularının kulübenin çevresinde dolaştığı, zaman zaman çevreyi incelediği ve baraj gövdesi üzerinde kısa süre vakit geçirdiği görüldü.

Bir süre bölgede kalan yavru ayılar, herhangi bir zarar vermeden doğal yaşam alanlarına doğru geri döndü. Olay sırasında ne güvenlik görevlisi ne de tesis çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Bölgede yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yabani hayvan hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Taner Acar, özellikle meyvelerin olgunlaşmaya başladığı dönemlerde ayıların yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine yakın noktalara kadar gelebildiğini belirtti.

Acar, Ayvalı ve çevre köylerde yaşayan vatandaşların bahçe ve meyvelik alanlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, yabani hayvanlarla karşılaşılması durumunda sakin davranılmasının önemine vurgu yaptı.

YETKİLİLERDEN DOĞAL YAŞAM UYARISI

Yetkililer de bölgede zaman zaman ayıların görülebildiğini hatırlatarak, yabani hayvanlarla karşılaşıldığında yaklaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, özellikle yavru ayıların görüldüğü durumlarda çevrede anne ayının bulunabileceğine dikkat çekerek vatandaşların güvenli mesafeyi koruması gerektiğini belirtiyor. Ayvalı Barajı çevresinin doğal yaşam açısından zengin bir alan olduğuna işaret eden yetkililer, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.