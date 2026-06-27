Erzurum’da dikkat çeken görüntü: Cami bahçesinde akülü bisikletleriyle saf tuttular

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi Lalapaşa Camii’nde yer kalmaması üzerine cemaatin bir kısmı ibadetini cami bahçesinde sürdürdü. Bahçede kısa sürede düzenli saf sıraları oluştu.

AKÜLÜ BİSİKLETLERLE SAF DÜZENİNE KATILDILAR

Bahçede saf tutan vatandaşların arasına, akülü bisikletleriyle gelen 3 kişi de katıldı. Bisikletlerini yanlarına alarak saf düzenine dahil eden kişiler, ibadetlerini seccadelerini dizlerinin üzerine koyarak gerçekleştirdi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Akülü bisikletlerin saf düzeni içinde yer alması, cami bahçesinde bulunan diğer vatandaşların da dikkatini çekti. Ortaya çıkan görüntüler, ibadet sırasında oluşan sıra dışı anlardan biri olarak kayda geçti.

İBADETİN BİR PARÇASI OLARAK SAF DÜZENİ

Cemaatin yoğunluğu nedeniyle oluşan bahçe safında, vatandaşlar düzeni bozmadan ibadetlerini yerine getirdi. Akülü bisikletli kişilerin de bu düzene uyum sağlaması, cami bahçesindeki düzeni dikkat çekici bir hale getirdi.