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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA AA
Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde Osman K. (38) ile ismi öğrenilemeyen biri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla Osman K.'ye doğru dört el ateş etti.

Osman K., bacağından yaralanırken şüpheli ise koşarak olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Osman K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)