Erzurum’da sağanak sonrası heyelan: Birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı

Erzurum’un Tortum ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, beraberinde heyelanı da getirdi. Yağış sonrası meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, bölgede belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.

SAĞANAK YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

İlçeye bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışın ardından çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi. Toprak kaymaları, bölgedeki ulaşım ağını olumsuz etkiledi.

Heyelan nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

BİRÇOK MAHALLE YOLU KAPANDI

Meydana gelen heyelan sonucunda Aşağı Serdarlı, Serdarlı, Dikmen ve Uzunkavak mahallelerine ulaşımı sağlayan ana yol, tamamen ulaşıma kapandı. Bu durum, bölge halkının ulaşımını geçici olarak durma noktasına getirdi.

Vatandaşlar alternatif yollar ararken, ekiplerin müdahalesi beklenmeye başlandı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Tortum Belediyesi ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

BAŞKAN YİĞİDER ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Muammer Yiğider, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yiğider, yoğun yağışların bazı bölgelerde heyelana neden olduğunu belirterek, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

“EN KISA SÜREDE YOLLAR AÇILACAK”

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yiğider, yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba gösterildiğini söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yiğider, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.