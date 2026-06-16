Erzurum'da sulama kanalına düşen çocuk kalp masajıyla hayata döndürüldü
Erzurum'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 3 yaşındaki çocuk, düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalbi duran çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde ailesiyle birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki dedesine ait müstakil eve gelen Yağız Ali Ç., bahçede oynadığı sırada evin önünden geçen sulama kanalına düştü.
Akıntıya kapılan 3 yaşındaki çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1,5 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
Yakınları ile itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Yağız Ali Ç., düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı.
Müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Yağız Ali Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.