Erzurum'da sıraya sıkışan öğrenci, gülme krizine girdi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Saltukbey Ortaokulun'nda bulunan bir öğrenci, konferans için gittiği salonda bulunan ikili sıraların arasına sıkıştı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Sıraya sıkışıp yerinden kalkamayan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları ve öğretmenleri koşsa da sıradan çıkarılamayan genç kız sinir krizi geçirerek kahkaha atmaya başladı.

Erzurum’da bir öğrenci oturduğu sıraya sıkıştı

SIRANIN VİDALARINI AÇARAK KURTARDILAR

Tüm çabalara rağmen sıradan çıkarılamayan öğrencinin imdadına, son çare olarak okul görevlisi yetişti.

Görevli, sıranın vidalarını açarak öğrenciyi sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Sıkıştığı sıradan çıkan öğrenci ise koşarak salondan uzaklaştı.



